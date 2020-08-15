Войска НАТО будут уничтожены Россией за полтора часа в случае войны

Сегодня, 12:59

Александр Зуев

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Войска НАТО будут уничтожены Россией за полтора часа в случае войны

Недавно стало известно, что Белоруссии может грозить вмешательство со стороны Литвы и Польши, где дислоцированы военные силы НАТО. Отметим, что союзником Белоруссии является Россия. Москва и Минск стали участниками соглашения о коллективной обороне. Как отмечено в договоре, в случае военного посягательства на Белоруссию Россия встанет на защиту союзника. Попытка атаковать Белоруссию чревата крайне негативными последствиями, утверждают неназванные эксперты. Российские военные смогут нанести удар по местам скопления сил НАТО, даже не покидая своей территории. В возможной войне с НАТО Россия не понесет никаких потерь. Российские военные уничтожат многотысячные силы противника всего за полтора часа.

Таким образом, НАТО может получить молниеносный разгром, так как российские войска способны в кратчайшие сроки разбить потенциального противника. Как отмечают военные эксперты, при нападении на Белоруссию может вспыхнуть самый короткий из вооруженных конфликтов в истории.

Ранее белорусские власти сообщили о скоплении на границе Литвы и Белоруссии сил НАТО. Речь шла о том, что военные североатлантического альянса готовятся атаковать Белоруссию в течение нескольких часов, воспользовавшись широкомасштабными протестами в этой стране.

Несмотря на заявления белорусских политиков, на свежих спутниковых снимках доказательств того, что в непосредственной близости с белорусской границей сосредоточились войска НАТО, нет.

Западные эксперт видят три сценария развития гипотетического вооруженного конфликта в Европе.

В первом случае войска НАТО теряют время, проводя затяжную мобилизацию, и участвуют в сражении, которое затянется на долгие годы. Второй сценарий, предусматривает ядерный удар. Военные эксперты упоминают, что США сокращают свой ядерный арсенал. Третий вариант для НАТО — отдать уязвимые страны противнику, что ввергнет Европу в состояние холодной войны, а альянс может прекратить свое существование.

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