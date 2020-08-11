Сербия отказалась покупать С-400 у России

Сербия после того, как закупила у Китая зенитно-ракетную систему средней дальности HQ-22, окончательно отказалась от покупки у России С-400. Хотя изначально страна-союзник РФ хотела поставить «Триумфы» основными в своей системе ПВО, а китайские зенитки использовать уже как дополнение к ним.

Сербское правительство заключило контракт с КНР, согласно которому страна приобретает три комплекта зенитно-ракетных комплексов средней дальности HQ-22.

Military Watch попыталось понять, почему союзник России так поступил, ведь очевидно же, что это зенитки разных уровней. HQ-22 в Китае считается новейшим (он был представлен в 2016 году), комплекс способен работать на дальности 150-170 километров и на высоте от 50 метров до 27 километров. Базовые характеристики этого сделанного в Поднебесной комплекса нередко сравнивают с американским комплексом Patriot. Приближен он и к российскому С-300, но не к «Триумфу».

HQ-22 способен противостоять РЭБ и обнаруживать построенные с применением стелс-технологии самолеты.

За раз китайский комплекс способен запустить 12 ракет и поразить шесть целей одновременно.

Издание констатирует, что китайский комплекс даже нельзя сравнивать с С-400. Но видимо, что из-за его того, что он значительно дешевле, Сербия решила отказаться от «Триумфа».

На позицию Белграда также могло оказать влияние желание избежать чрезмерной зависимости от Москвы и российского оружия, улучшить сотрудничество с Китаем в оборонной сфере и нежелание нарываться на американские санкции.