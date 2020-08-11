В Армении полиция оштрафовала министра экономики за отсутствие маски

Сегодня, 19:49

Ольга Громова

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В Армении полиция оштрафовала министра экономики за отсутствие маски

В Армении полиция оштрафовала министра экономики Тиграна Хачатряна, который пришел на брифинг к журналистам без маски. Ему придется заплатить в доход государства 10 тысяч драмов (порядка 20 долларов).

В Армении, как и во многих других странах, ношение защитной маски на лице в условиях пандемии коронавирусной инфекции является обязательным. Но глава министерства экономики страны либо запамятовал это правило, либо забыл маску. Хотя о столь важном предмете он очень быстро вспомнил, передает «Спутник.Армения».

Пресс-конференция началась в 11 часов дня сегодня в вестибюле ведомства (выбрали специально, поскольку там просторно). Министр вышел со своего рабочего кабинета и ринулся к микрофонам. Буквально через считанные минуты он извинился и снова пошел в свой кабинет. Оттуда вышел уже в маске.

Но полицейские решили, что порядок есть порядок. После брифинга Хачатряну выписали штраф. 

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