Ученые рассказали, сколько жизней погубили фейки про коронавирус

Сегодня, 10:34

Ольга Громова

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Ученые рассказали, сколько жизней погубили фейки про коронавирус

Во многих странах мира, и в России в том числе, за распространение неправдивой информации о коронавирусе наказывают. Тем не менее, фейков не становится меньше. Распространяются они, в основном, через социальные сети, хотя и некоторые новостные ресурсы временами их транслируют.

Международная группа ученых задалась целью выяснить, сколько же жизней сгубили фейки о коронавирусной инфекции. The American journal of tropical medicine and higiene приводит примерное число число - не менее тысячи.

В основном, больше всего вреда принесло утверждение о том, что высококонцентрированный алкоголь поможет защитит от ковида. Именно из-за этого фейка скончались восемь сотен человек, 5867 человек попали в больницы и их едва спасли врачи. Еще 60 человек после приема метанола как лекарства от коронавируса утратили зрения.

Больше всего этот миф о коронавирусе распространился на территории Ирана, поэтому и смертей там больше всего. В Турции фейк стал причиной 300 смертей. В Катаре двое человек поверили, что обеззаразить организм можно, приняв во внутрь средство для дезинфекции поверхностей. Спасти их не удалось - они скончались.

В Индии 12 человек, среди которых 5 детей, выпили для защиты от коронавируса алкогольный напиток, в состав которого входили токсичные семена дурмана. Рецепт нашли в сети. Автор говорил, что напиток защищает от коронавируса и укрепляет иммунитет.

В общей сложности ученые обнаружили в сети 2,3 тысячи заведомо ложных сообщений на 25 языках из 87 стран. Но большинство из них все же смертельной опасности не представляли, но вред здоровью могли причинить существенный.

Так, многие предлагаемые в сети методы борьбы с коронавирусом достаточно опасны. В числе таких питье отбеливателя и коровьей мочи, употребление коровьего навоза, проглатывание раствора серебра и нанесение на тело хлора.

«Учреждениям здравоохранения необходимо в режиме реального времени отслеживать дезинформацию, связанную с COVID-19, и привлекать местные сообщества и представителей правительства к развенчанию этих мифов», - считают ученые.
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