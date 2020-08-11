Белоруссия отправила ракеты ПВО С-300 на базы США без согласования с Россией

Минск в обход договоренностей с Москвой, не заручившись ее согласием, наладил поставки советского и современного российского вооружения в страны НАТО, в том числе в США. СМИ узнали, что в списке значатся даже комплексы ПВО С-300 и ракеты к ним.

Вьетнамское издание DatViet пишет, что лидера Белоруссии попросили создать мощную оборонную промышленность с целью проведения «модернизации» национальных вооруженных сил, а также для поставок оружия на другие рынки.

Примечательно, что на данный момент Минск должен сделать обратное - увеличить экспорт вооружений, оставив только малую часть для национальной армии.

Издание объясняет, что так произошло потому, что Белоруссия не является эксклюзивным рынком для какой-либо другой страны, и при этом она попробовала занять позицию между РФ и Западом.

Подчеркивается, что Белоруссия, невзирая на недовольство со стороны Российской Федерации, удовлетворила спрос США.

«В 1990-х годах РБ поступила аналогичным образом, доставив ракеты ПВО С-300 на базы США без согласия России. Беларусь также поставляет оружие Украине во время войны на востоке этой страны», - цитирует вьетнамское издание АвиаПро.

Отмечается, что белорусское оружие в США попадало транзитом через Румынию.