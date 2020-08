Астронавт заснял с борта МКС пострадавший от взрыва Бейрут

Американский астронавт, пребывая на борту Международной космической станции, сфотографировал Бейрут после взрыва селитры в порту. Снимок Кристофер Кэссиди опубликовал на своей страничке в Twitter.

«Думаю о Бейруте сегодня. Мое сердце принадлежит всем, кто пострадал в недавней трагедии. Посылаю любовь с МКС», - таким комментарием астронавт НАСА снабдил фотографию.

Thinking of Beirut today. My heart goes out to all of those who have been affected by the recent tragedy. Sending love from @Space_Station. pic.twitter.com/XMIDZK3g3T