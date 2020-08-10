Астронавт заснял с борта МКС пострадавший от взрыва Бейрут

Сегодня, 16:19

Ольга Громова

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Астронавт заснял с борта МКС пострадавший от взрыва Бейрут

Американский астронавт, пребывая на борту Международной космической станции, сфотографировал Бейрут после взрыва селитры в порту. Снимок Кристофер Кэссиди опубликовал на своей страничке в Twitter.

«Думаю о Бейруте сегодня. Мое сердце принадлежит всем, кто пострадал в недавней трагедии. Посылаю любовь с МКС», - таким комментарием астронавт НАСА снабдил фотографию.

Взрыв в столице Ливана в районе порта произошел 4 августа. Взрывной волной было уничтожено едва ли не полгорода - дома и административные здания, автомобили и другие объекты. Погибли, по последним данным, не менее 171 человека. Ранения, преимущественно осколочные, получили свыше шести тысяч человек.

Причиной мощного взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, которая была конфискована таможенной службой еще в 2014 году и с того времени хранилась на складе.

Детонация селитры могла быть следствием нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ. 

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