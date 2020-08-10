Soha: Россия жестко ответит на приближение военных сил США к своим границам

Сегодня, 10:55

Ольга Громова

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Soha: Россия жестко ответит на приближение военных сил США к своим границам

Россия жестко ответит на переброску войск США к своим границам. Уверенность в этом выразили авторы вьетнамского издания Soha.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон проводит перегруппировку американских войск в Европу. Согласно утвержденному плану, в Польшу, к уже дислоцирующимся там 4500 человек, дополнительно будет переброшена еще тысяча военных.

В планах американцев проведение модернизации авиабазы в литовском Шяуляе.

Цель у подобной активности Штатов в Европе одна - расширение военного присутствия у границ России, а также усиление «сдерживания» Москвы.

Не секрет, что мишенью американцев является Калининградская область, подчеркивает издание. Пентагон и не скрывает, что в случае военного противостояния с Россией ракеты будут направлены именно в этот регион.

Soha пишет, что Россия не намерена мириться с приближением военных сил США к своим границам и готовит ответ - достойный и жесткий.

Так, в Балтийском море РФ начала проводить масштабные учения «Океанский щит — 2020». Участие в маневрах примут свыше двух тысяч военных, 30 кораблей, 18 самолетов. Программой учений предусмотрена высадка морского десанта на необорудованное побережье.

Эксперты считают эти учения «подготовкой» России к возможной атаке со стороны войск США и НАТО. Они убеждены, что маневры заставят Пентагон задуматься о цене, которую можно заплатить за необдуманные провокации в отношении РФ.

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