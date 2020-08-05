Самая враждебная к туристам из России страна названа

Эксперты составили рейтинг стран, в которых к туристам из России относятся наиболее враждебно. Возглавила его Турция, передает «Рамблер. Трэвэл».

Отдыхающие из России нередко жалуются на негативное к себе отношение со стороны местных жителей в Турции. Так, россиянкам приходится мириться не только с повышенным вниманием к себе со стороны турецких мужчин, но еще и с откровенной агрессией. Мужчинам из нашей страны на берегу турецком также приходится нелегко. Местное население пытается втянуть их в драки или какие-нибудь неприятные инциденты. И это уже не говоря о том, что нашего туриста в стране часто пытаются обмануть. Особенно на этапе заселения в отель.

На втором месте в списке самых враждебных к нашим туристам стран оказалась Польша - там еще со времен Речи Посполитой недолюбливают русских.

На третьем еще одна страна НАТО Великобритания.