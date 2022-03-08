Русофобия толерантного мира вышла на новый уровень: Россияне рассказали о травле в Европе и США

События на Украине и общая политическая обстановка за рубежом по отношению к россиянам складывается весьма не дружелюбно. Соотечественники и их дети в европейских странах и США подвергаются агрессии со стороны общества, которое до сих пор пропагандировала толерантность и гуманизм. С каждым днем о таких случаях становится известно все больше.

В числе первых с дискриминацией столкнулись мировые знаменитости с российскими паспортами. Дирижер Валерий Гергиев покинул пост руководителя Мюнхенского оркестра. Он отказался «дистанцироваться» от политики Кремля. Лондонский «Карнеги-холл» отменил концерты пианиста Дениса Мацуева. Миланский театр «Ла Скала» разорвал контракт с оперной дивой Анной Нетребко. Баварская государственная опера аннулировала ее концерты.

В Битигайме владелец ресторана Traube решил закрыть двери своего заведения для определенной касты клиентов. Он разместил на своем сайте объявление, в котором дал четко знать, что не будет обслуживать людей с российскими паспортами. Радикальные единицы пошли дальше. Они начали громить автомобили и магазины, расписывают витрины проукраинскими лозунгами. Это тревожит не только выходцев из России, которые требуют прекратить акты вандализма, но и местные власти.

В Португалии на дверях кафе можно увидеть таблички с надписями «Русских не обслуживаем». В Гамбурге хулиганы разгромили автобусы бизнесмена с русскими корнями. В Бундестаге вынудили одного россиянина уводиться из компании. За него заступился депутат Эсра Лимбахер, потребовав немедленно восстановить потерпевшего в должности, иначе «Европа растопчет собственные ценности».

Дальнобойщики из России и Белоруссии столкнулись с ксенофобией в Европе, активно подогреваемой выходцами из Украины. Им прокалывают шины, прогоняют со стоянок, оскорбляют, бьют машины, снимают номера. Двух парней даже лишили жизней.

Подвергается нападкам не только взрослое русскоязычное население, но даже дети. Подростки в европейских городах рассказывают о случаях травли. В частности, в Франкфурте-на Майне учитель напал на 15-летнего мальчика. Жительница Чехии рассказала, что в первую неделю начала спецоперации по защите Донбасса детей оскорбили в школе, а владелец квартиры отказал ей в аренде из-за происхождения и российского гражданства. Водитель-украинец в Праге выгнал девочку из машины за русскую речь. На Кипре россиянке повысили арендную плату за квартиру, а ее сестре предложили выехать в то время, как родителей уволили. В Англии родители ученика рассказали, что его пребывание в школе оказалось «нежелательным». В результате родители-иммигранты столкнулись со сложностью воспитания своих чад. Они не знают, как объяснить подобное отношение общества к ним. При том, что сами дети воспитывались в уважении к законам и ценностям страны, где они живут и учатся.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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