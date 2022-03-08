Русофобия толерантного мира вышла на новый уровень: Россияне рассказали о травле в Европе и США

Вчера, 22:53

0

Image 16+
Русофобия толерантного мира вышла на новый уровень: Россияне рассказали о травле в Европе и США
Фото: ФАН

События на Украине и общая политическая обстановка за рубежом по отношению к россиянам складывается весьма не дружелюбно. Соотечественники и их дети в европейских странах и США подвергаются агрессии со стороны общества, которое до сих пор пропагандировала толерантность и гуманизм. С каждым днем о таких случаях становится известно все больше. 

В числе первых с дискриминацией столкнулись мировые знаменитости с российскими паспортами. Дирижер Валерий Гергиев покинул пост руководителя Мюнхенского оркестра. Он отказался «дистанцироваться» от политики Кремля. Лондонский «Карнеги-холл» отменил концерты пианиста Дениса Мацуева. Миланский театр «Ла Скала» разорвал контракт с оперной дивой Анной Нетребко. Баварская государственная опера аннулировала ее концерты.

В Битигайме владелец ресторана Traube решил закрыть двери своего заведения для определенной касты клиентов. Он разместил на своем сайте объявление, в котором дал четко знать, что не будет обслуживать людей с российскими паспортами. Радикальные единицы пошли дальше. Они начали громить автомобили и магазины, расписывают витрины проукраинскими лозунгами. Это тревожит не только выходцев из России, которые требуют прекратить акты вандализма, но и местные власти.

В Португалии на дверях кафе можно увидеть таблички с надписями «Русских не обслуживаем». В Гамбурге хулиганы разгромили автобусы бизнесмена с русскими корнями. В Бундестаге вынудили одного россиянина уводиться из компании. За него заступился депутат Эсра Лимбахер, потребовав немедленно восстановить потерпевшего в должности, иначе «Европа растопчет собственные ценности». 

Дальнобойщики из России и Белоруссии столкнулись с ксенофобией в Европе, активно подогреваемой выходцами из Украины. Им прокалывают шины, прогоняют со стоянок, оскорбляют, бьют машины, снимают номера. Двух парней даже лишили жизней. 

Подвергается нападкам не только взрослое русскоязычное население, но даже дети. Подростки в европейских городах рассказывают о случаях травли. В частности, в Франкфурте-на Майне учитель напал на 15-летнего мальчика. Жительница Чехии рассказала, что в первую неделю начала спецоперации по защите Донбасса детей оскорбили в школе, а владелец квартиры отказал ей в аренде из-за происхождения и российского гражданства. Водитель-украинец в Праге выгнал девочку из машины за русскую речь. На Кипре россиянке повысили арендную плату за квартиру, а ее сестре предложили выехать в то время, как родителей уволили. В Англии родители ученика рассказали, что его пребывание в школе оказалось «нежелательным». В результате родители-иммигранты столкнулись со сложностью воспитания своих чад. Они не знают, как объяснить подобное отношение общества к ним. При том, что сами дети воспитывались в уважении к законам и ценностям страны, где они живут и учатся.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Анкара переправила более 2000 сирийских боевиков из Нагорного Карабаха в Украину

Сегодня, 00:14

Русофобия толерантного мира вышла на новый уровень: Россияне рассказали о травле в Европе и США

Вчера, 22:53

США пугает санкциями союзников по НАТО за поддержку Путина

Вчера, 16:29

Два боевых корабля ВМС Германии опасно подошли к российским территориальным водам

Вчера, 12:59

В The National Interest считают, что США придется смириться с многополярным миром

8-03-2022, 00:14

«Если ты русскоговорящий, то ты в черном списке»: Россиянка рассказала о жизни на Кипре

7-03-2022, 12:34

США вынуждают Китай провести свою военную спецоперацию, чтобы взять под контроль Тайвань

5-03-2022, 17:59

США вынуждают Китай провести свою военную спецоперацию, чтобы силой подчинить Тайвань

5-03-2022, 14:59

Страны НАТО предупредили о «самом страшном кошмаре» Путина

26-02-2022, 14:24

«Присоединим к РФ»: политолог Перенджиев предупредил Финляндию о последствиях вступления в НАТО

25-02-2022, 08:54

Посол США в Варшаве допустил столкновение между НАТО и Россией

24-02-2022, 21:44

Военкор Котенок: боевые корабли Китая вошли в территориальные воды Тайваня

24-02-2022, 11:34

Николас Уильямс: силы НАТО планируют расширять военное присутствие на востоке

24-02-2022, 00:34

Шольц заявил о невозможности блокировки «Северного потока-2»

22-02-2022, 17:04

Врач Звонков рассказал, что грозит заболевшей коронавирусом королеве Елизавете II

20-02-2022, 19:04

Президент Сербии Вучич проанализировал возможность страны вступить в НАТО

20-02-2022, 01:14

Немецкий политолог Рар: на Мюнхенской конференции говорят только о войне в Европе

19-02-2022, 17:04

Sohu: Старенький Ил-38 сорвал секретную операцию ВМС США в территориальных водах РФ

19-02-2022, 12:24

«Чжунго жибао» обвинило США в организации кампании по дезинформации населения о «вторжении» России

17-02-2022, 13:59

НАТО развертывает свои подразделения у границ Приднестровья

17-02-2022, 13:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Попытка Японии аннексировать Курилы у России может привести к началу ядерной войны

Попытка Японии аннексировать Курилы у России может привести к началу ядерной войны

Вчера, 14:39

0

Военный эксперт Сергей Маржецкий заявил о том, что если Япония попытается забрать у России Курилы, то может начаться...

Подробнее
Экономисты сказали, к чему готовиться россиянам

Экономисты сказали, к чему готовиться россиянам

8-03-2022, 17:19

0

Эксперты озвучили прогноз по курсу рубля на ближайшие дни. С 9 марта, полагают большинство экспертов, рубль снова...

Подробнее
Востоковед Серенко заявил, что «Талибан» готовит нападение к границам России

Востоковед Серенко заявил, что «Талибан» готовит нападение к границам России

7-03-2022, 15:34

0

Против России могут открыть второй фронт – силы Талибана (организация находится под санкциями ООН за террористическую...

Подробнее
Что делать с деньгами в кризисный период? Три простых совета от финансиста

Что делать с деньгами в кризисный период? Три простых совета от финансиста

8-03-2022, 16:24

0

ЦБ РФ увеличил ключевую ставку до 20% как раз в последний зимний день. Как объяснил ситуацию регулятор, такое решение...

Подробнее
«Если ты русскоговорящий, то ты в черном списке»: Россиянка рассказала о жизни на Кипре

«Если ты русскоговорящий, то ты в черном списке»: Россиянка рассказала о жизни на Кипре

7-03-2022, 12:34

0

О том, как сейчас реагируют на русских людей в других странах, рассказали те россияне, которые пребывают за рубежом....

Подробнее
Перебои в работе приложения ЯRus связаны с DDoS-атаками

Перебои в работе приложения ЯRus связаны с DDoS-атаками

7-03-2022, 21:24

0

Молодая социальная сеть ЯRus подверглась массированной хакерской атаке. В совокупности с резким ростом пользователей,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Morgan Stanley предсказали РФ дефолт в середине апреля

Morgan Stanley предсказали РФ дефолт в середине апреля

8-03-2022, 13:14

0

Россия может объявить дефолт уже в середине апреля, прогнозируют аналитики американского финансового конгломерата...

Подробнее
Росгвардейцы спасли медиков, спасавших подвыпившего жителя Петербурга, от буйства спасаемого

Росгвардейцы спасли медиков, спасавших подвыпившего жителя Петербурга, от буйства спасаемого

7-03-2022, 21:24

0

Сегодня ночью сотрудники станции скорой помощи приняли сигнал с улицы Рубинштейна, оправданно слывущей среди горожан...

Подробнее
В Петербурге возбудили первое дело по факту дискредитации вооружённых сил РФ

В Петербурге возбудили первое дело по факту дискредитации вооружённых сил РФ

7-03-2022, 21:24

0

Василеостровский районный суд Северной столицы будет рассматривать первое административное дело по статье 20.3.3 КоАПП...

Подробнее
Представитель администрации губернатора Беглова не поддержал спецоперацию на Украине

Представитель администрации губернатора Беглова не поддержал спецоперацию на Украине

7-03-2022, 15:18

0

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и «транспортный» вице-губернатор Петербурга Максим Соколов не стали открыто...

Подробнее