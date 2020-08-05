60-летнюю американку путают с ее 30-летней дочерью

Доун Хабшер и ее дочь Шер стали героинями реалити-шоу, и теперь они известны всей Америке. Женщины прославились тем, что 60-летнюю Доун удивительным образом похожа на свою 30-летнюю дочь. По словам Доун, окружающие принимают их за сестер. Несколько лет назад Шер стыдилась того, что ее мать не похожа на других. По словам девушки, из-за такого сходства случались довольно курьезные ситуации. Бойфренды девушки частенько путали ее с мамой.

Шер рассказала, что однажды ее собственный муж по ошибке игриво хлопнул свою тещу по попе. Доун всегда выглядела молодо, поэтому они стали подругами друг другу. Мать и дочь написали книгу под названием «Связь, которая будет длиться вечно». В ней описан путь этих дам к полному взаимопониманию.

Доун признается, что дочь куда больше разбирается в моде, поэтому держит ее в курсе всех последних тенденций. Женщине повезло, что у нее с дочерью одинаковый размер одежды, и они часто меняются нарядами.

Доун придерживается растительной диеты, занимается спортом, старается высыпаться, пьет много воды и ухаживает за кожей. Женщина считает, что иметь в подружках собственную дочь - это просто замечательно.

После шоу подписчиков Шер в Instagram прибавилось и сейчас их число составляет более 75 тысяч. Девушка часто публикует снимки со своей моложавой мамой, чем очень удивляет поклонников.