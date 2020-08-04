Российские Су-25 вспахали взлетно-посадочную полосу и удивили иностранцев

Российские Су-25 взлетели с грунтовой взлетно-посадочной полосы, показав, что штурмовики ВКС РФ могут работать в любом уголке планеты даже при отсутствии подготовленных военных баз, пишет Аvia.pro.
На видео российские «Грачи» разгоняются по взлетно-посадочной полосе, оставляя за собой шлейф пыли. Они буквально вспахали грунт. О том, что это именно российские ВКС, в видео не говорится. Но иностранцы тут же заявили, что такое проделать могли только российские летчики.
Опубликовал видео пользователь «Fighterbomber». В ролике летчики осуществляют отработку упражнений по взлету и посадке на грунтовых взлётно-посадочных полосах. Иностранцы не оставили без внимания такой высокий профессионализм военных пилотов.
О том, где именно снималось это видео, информации нет.
Отметим, ранее схожий взлет показали пилоты ВКС РФ на самолете Ил-76.
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