Москва ответила на провокации Белоруссии отправкой на границу собственной армии

Ответ на провокацию Белоруссии с размещением у границ России военной техники не заставил себя ждать.

Москва доказала, что готова к решительным действиям, когда речь идет о защите границ и, несмотря на братские отношения двух народов, будет принимать те шаги, которые позволят обезопасить государство от любых посягательств.

После того как Белоруссия перебросила к российской границе военную технику, Россия стянула к границе с этой страной 3 тыс. военнослужащих и 800 единиц техники. Сейчас Белоруссия полностью окружена с восточного направления, пишет Avia.pro .

Российские военные проведут тактические учения на полигонах Воронежской, Московской, Брянской, Белгородской, Смоленской и Курской областях. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа РФ.

Аналитики, комментируя эту ситуацию, отмечают, что эти учения – законная демонстрация Белоруссии готовность реагировать на любые провокации.

«Если в Минске решили начать стягивать свою военную технику на границу России, то почему этого не может делать Россия? На данный момент речь идёт исключительно об ответных мерах, чтобы в Минске не говорили»,- отметил эксперт Avia.pro.

Обвинения Минска в адрес задержанных ранее в Белоруссии российских граждан в Москве считают безосновательными. Россия считает, что властям Белоруссии следовало лучше разобраться в ситуации, перед тем как обвинять задержанных россиян в подготовке беспорядков с целью смещения действующего руководства страны.