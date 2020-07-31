Американский эсминец Porter сломал в Черном море противоракетный радар

Сегодня, 11:41

Александр Зуев

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Американский эсминец Porter сломал в Черном море противоракетный радар
Американский ракетный эсминец USS Porter

Американский ракетный эсминец USS Porter в время пребывания в Черном море повредил свою радиолокационную ракетную станцию AN/SPY-1, которая является основой боевой системы противоракетной обороны США «Иджис». Как пишут СМИ, пришел в негодность «шпионский луч», являющийся составной частью трехкоординатной радиолокационной станции.

Сейчас противоракетный радар чинят специалисты румынской компании Team Montage. Заказчиком ремонтных работ, которые завершатся до 21 августа, выступил Центр логистики флота в итальянском городе Сигонелла, где находится одна из американских баз, входящих в состав Шестого флота. За ремонт Вашингтон заплатит 11 тысяч долларов, пишет Евразия Daily.

Установленный на эсминце USS Porter радар способен обнаруживать на расстоянии в 165 километров объекты размером с мяч для гольфа. Станция AN/SPY-1 обнаруживает ракеты и передает о них информацию на командный пункт.

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