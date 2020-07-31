Defence Blog: Белоруссия стянула войска к российской границе

В СМИ сообщили о том, что Белоруссия начала стягивать войска к российской границе.

Defence Blog, ссылаясь на видео, опубликованное в Сети, пишет о том, что к границе России движутся колонны военной техники. На видео действительно запечатлено около 10 бронетранспортеров, которые стоят на обочине. Но когда и где было записано именно это видео, пользователь, который его разместил, не уточняет.

Предварительно, записал это видео один из местных жителей на трассе М1 Минск – Москва. Военные якобы даже начали разворачивать непосредственно у дороги палаточный городок. Также сообщается, что колонны бронетранспортеров, движущиеся к российской границе, были замечены и на других белорусских дорогах.

Местные жители рассказывают о том, что с 29 июля по 3 августа в Минск и некоторые областные центры начали стягиваться дополнительные силы вооруженных сил и внутренних сил. Колонны военных перемещались в сопровождении милицейских машин.

Эксперты говорят о том, что появление в приграничных районах белорусских военных особенно заметно из-за того, что большая часть воинских подразделений белорусских сухопутных войск обычно дислоцируются на западе и севере страны.

По мнению экспертов, такая передислокация военных может быть связана с опасениями властей по поводу «вторжения в страну российских наемников». Якобы появилась информация о возможных массовых беспорядках в стране в день президентских выборов, запланированных на 9 августа 2020 года. Но оппозиционные силы считают, что власти используют возможную «российскую угрозу» лишь как предлог.

Напомним, 30 июля, после задержания 33 граждан России, было усилено оперативное прикрытие границы с Россией. Сообщалось, что они намеревались устроить в стране массовые беспорядки.