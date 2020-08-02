Сальмонеллезом в США заразились около 400 человек

Согласно данным федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), в США выявлено 396 больных сальмонеллезом. Умерших среди пациентов нет. Госпитализированы 60 больных. Заболевание было найдено у жителей 30 американских штатов. Сообщается, что вспышка кишечной инфекции также была обнаружена в Канаде. Возможно, между этими вспышками имеется связь.

По информации ВОЗ, большинство людей болеют в легкой форме и многие уже выздоравливают. При этом иногда заболевание протекает тяжело из-за обезвоживания, что чаще всего встречается у детей и пожилых людей. В таких случаях болезнь становится опасной для жизни. Степень тяжести недуга определяется серотипом сальмонелл и состоянием здоровья организма самого пациента, а также наличием у него сопутствующих заболеваний. Специалисты подчеркнули, что среди этих микроорганизмов есть устойчивые к антибактериальным лекарственным средствам типы.

Предполагается, что источником инфицирования салмонеллезом мог стать красный лук калифорнийской компании Thomson International. На данный момент компания отзывает из продажи свой лук всех сортов с целью предотвращения перекрестного заражения. Это объясняется тем, что лук других сортов мог храниться рядом с зараженным.

Также специалисты рассказали о профилактике заболевания. Для предотвращения заражения сальмонеллезом нужно соблюдать пищевую гигиену — тщательно обрабатывать продукты питания.