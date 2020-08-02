Две сестры благодаря коронавирусу нашли друг друга через 50 лет

2-08-2020, 16:45

Ольга Громова

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Две сестры благодаря коронавирусу нашли друг друга через 50 лет

В штате Небраска, что в США, коронавирус помог свидеться и воссоединиться двум сестрам. Женщины не виделись более 50 лет, передает РИА Новости.

73-летняя Дорис Криппен коронавирусом заразилась в мае текущего года. Женщина была уверена, что ее сразил обычный грипп, но во время болезни она ослабла до такой степени, что свалилась и сломала руку. В больнице выяснилось, что ей необходимо интенсивное лечение, а не только гипс, ибо тест на коронавирус оказался положительным.

Пролежав месяц в больнице и излечившись от коронавируса, женщина пришла в реабилитационный центр в городе Фремонт. 53-летняя Бев работала там более 20 лет. Увидев в списке больных, которые после коронавируса пришли на реабилитацию, имя Криппен, она догадалась, что это ее сестра.

Боро пришла к пациентке и, поскольку у той проблемы со слухом, написала на доске имя их общего отца. Доррин сразу же закивала головой, подтвердив, что они сестры.

«Это было благословение Господа, что меня отправили сюда, потому что, если бы меня не сюда отправили, я бы не нашла ее», - сказала Доррис. 

У нее на поиски младшей сестры ушли долгие годы. Они не увенчались успехом.

У сестер общий отец, но разные матери. Криппен воспитывалась родной матерью, а Боро удочерили с младенчества.

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