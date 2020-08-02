Две сестры благодаря коронавирусу нашли друг друга через 50 лет

В штате Небраска, что в США, коронавирус помог свидеться и воссоединиться двум сестрам. Женщины не виделись более 50 лет, передает РИА Новости.
73-летняя Дорис Криппен коронавирусом заразилась в мае текущего года. Женщина была уверена, что ее сразил обычный грипп, но во время болезни она ослабла до такой степени, что свалилась и сломала руку. В больнице выяснилось, что ей необходимо интенсивное лечение, а не только гипс, ибо тест на коронавирус оказался положительным.
Пролежав месяц в больнице и излечившись от коронавируса, женщина пришла в реабилитационный центр в городе Фремонт. 53-летняя Бев работала там более 20 лет. Увидев в списке больных, которые после коронавируса пришли на реабилитацию, имя Криппен, она догадалась, что это ее сестра.
Боро пришла к пациентке и, поскольку у той проблемы со слухом, написала на доске имя их общего отца. Доррин сразу же закивала головой, подтвердив, что они сестры.
У нее на поиски младшей сестры ушли долгие годы. Они не увенчались успехом.
У сестер общий отец, но разные матери. Криппен воспитывалась родной матерью, а Боро удочерили с младенчества.
Комментировать