Sohu объяснило странное появление трех натовских кораблей у берегов России

Сегодня, 18:30

Анна Лисова

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Sohu объяснило странное появление трех натовских кораблей у берегов России
Корабли стран НАТО подошли к берегам Крыма

К берегам Крыма подошли корабли стран НАТО, но это были не военные суда США. Причину того, что в акваторию Черного моря вошли не американские корабли, попытались объяснить аналитики китайского издания Sohu, пишет ПолитРоссия.

Так, свои корабли в Черное море к российским берегам отправили Греция, Италия и Испания. ВМФ России сразу же отреагировал на нежелательные маневры кораблей Североатлантического альянса. Были направлены на перехват российские военные корабли.

«Но, столкнувшись с перехватом России, в настоящее время три страны не отступают», – удивлены китайские журналисты.

К тому же из Испании в Черное море пришел еще один фрегат, из-за чего ситуация становится еще более опасной, учитывая то, что происходит это рядом с Крымом, который с 2014 года стал своеобразной пороховой бочкой. Стоит отметить, что страны НАТО могут входить в акваторию Черного моря, поскольку Болгария имеет черноморское побережье и также является членом Альянса. Некоторое время назад и США проводили в черноморской акватории учения, причем ракетный эсминец «Портер» имел на борту крылатые ракеты «Томагавк». Для России это было серьезным вызовом.

Ситуация в Черноморском регионе не становится менее серьезной. Противостояние России и НАТО не прекращается. Эксперты из Китая говорят о серьезной возможности эскалации противоборства России и США. Появление в Черном море кораблей Греции, Италии и Испании обусловлено косвенным американским вмешательством, считают в Sohu.

Для США сейчас одна из главных проблем – коронавирус. Европа постепенно возвращается к нормальной жизни после весенней волны коронавирусной инфекции. В США же ситуация с коронавирусом до сих пор остается острой. И это могло стать причиной того, что в Черное море зашли не американские корабли.

Sohu пишет о том, что COVID-19 был обнаружен недавно у американских военных, которые прибыли в Южную Корею. Число новых случаев заражения в армии США продолжает расти. Но даже это не останавливает американцев, отмечают китайские аналитики и они стремятся к тому, чтобы заявлять о себе при любой возможной ситуации.

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