РФ защитила самолет Израиля от уничтожения иранскими ПВО

Сегодня, 15:44

Александр Зуев

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РФ защитила самолет Израиля от уничтожения иранскими ПВО
Российский истребитель сопроводил израильский самолет

Израильское руководство опасается угрозы со стороны Сирии. Дело в том, что на территории САР появились иранские средства противовоздушной обороны. Власти Израиля полагают, что переброска техники в рамках соглашения между Тегераном и Дамаском поставит под угрозу авиацию Армии обороны (ЦАХАЛ), которая действует в Сирии против иранских целей.

У израильского руководства появились подозрения после того, как в июле состоялся визит начальника генштаба иранских ВС Мохаммада Багери в Дамаск. Там он провел переговоры с министром обороны Сирии генералом Али Айюбом. Тогда военные чиновники подписали соглашение о том, что Иран окажет помощь Сирии в усилении ее противовоздушной обороны.

Эксперты уверены, что иранская система ПВО Khordad-3, которая не уступает российскому комплексу «Бук», может представлять угрозу для Израиля. В этой связи израильские власти попросили у России защиты от иранских систем ПВО, пишет Sputnik Армения. Но Москва решила не обращаться к Ирану напрямую. В ходе последнего инцидента российский истребитель сопроводил израильский самолет, который нанес удары по проиранским военным объектам в Дамаске.

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