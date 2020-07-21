Во время закладки патрульных катеров в Николаеве произошел конфуз

В Николаеве на Украине торжественная церемония подписания договора по строительству пяти патрульных катеров и их закладка была омрачена неприятностью. Бутылка с шампанским не разбилась о борт судна. В среду, 22 июля, в рамках технического контракта на строительство патрульных кораблей для Госпогранслужбы МВД Украины французской компанией ОСЕА был заключен договор, подписи под которым поставили министр внутренних дел Арсен Аваков и генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский. Во время торжественной части они и заложили баржу. При этом по давней традиции моряков полагалось разбить бутылку с шампанским о борт судна. Эта честь выпала сотруднику «Нибулона».

Однако случилось непредвиденное: закрепленная веревка неожиданно оборвалась, а бутылка упала и разбилась, при этом борта будущего корабля она так и не коснулась. В сети появилось видео инцидента . Моряки после случившегося были опечалены. Если бутылка с шампанским не разбивается сразу, с первого раза, это считается очень плохой приметой.