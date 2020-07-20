В Белоруссии купленные у РФ Су-30СМ назвали бесполезными и бесперспективными самолетами

В Белоруссии некоторые СМИ начали кампанию по «очернению» закупленных у России истребителей Су-30СМ. Самолеты назвали бесполезными, бесперспективными и непомерно дорогими для РБ. В ряде белорусских изданий появились публикации, посвященные закупке истребителей у России. Журналисты страны сочли это не лучшей идеей.

К примеру, издание «Навины» рассуждает, что Су-30СМ, конечно, намного круче и мощнее, нежели советские истребители, которыми до сих пор пользуется Беларусь, но закупка этих боевых самолетов - мероприятие со множеством вопросов. Во-первых, такие истребители - слишком дорогое для Минска удовольствие, во-вторых - самолеты могут осложнить отношения РБ с соседними странами.

«Белорусские эксперты вообще ставят под сомнение целесообразность приобретения тяжелых Су-30СМ для ВС Беларуси. Они считают их тактико-технические характеристики избыточными для небольшой страны, а цену и затраты на эксплуатацию — чрезмерными для ее скромных финансовых возможностей», - говорится в публикации издания «Навины».

И она еще самая «мягкая» и причесанная. Некоторые другие СМИ еще больше настроены против российских боевых бортов. По их мнению, 12 самолетов никак не скажутся на обороноспособности государства, с учетом общей границы с НАТО они совершенно бесперспективны. А траты в размере 600 млн долларов для скромного бюджета Беларуси не просто огромные, а колоссальные. Ко всему, теперь страна будет вынуждена выделять средства на обслуживание этих боевых машин.

Невзирая на разгромные статьи в прессе, белорусские летчики высоко оценили потенциал приобретенных у России истребителей. Су-30СМ могут поражать цели при отсутствии поддержки наземных систем наведения. К тому же, публикации по всей видимости появляются именно сейчас, во время избирательной кампании, неспроста. Оппозиция ищет любую возможность задеть действующего главу державы Александра Лукашенко.