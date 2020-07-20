В Сирии скончался американский военнослужащий

В минувший понедельник, 21 июля, в Сирии умер американский солдат. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление штаба операции «Непоколебимая решимость».

«Военнослужащий совместной объединенной оперативной группы операции «Непоколебимая решимость» умер 21 июля в Сирии», - говорится в нем.

Уточняется, что смерть военнослужащего США на территории САР наступила «не из-за контакта с противником». В штабе операции причину гибели солдата, даже предварительную, не называют. Не разглашают и персональные данные скончавшегося. Инициировано расследование гибели американца в Сирии.

Напомним, гражданская война в Сирии началась в 2011 году. США и их союзники военную операцию в САР и Ираке, направленную против террористической организации «Исламское Государство» (запрещена в РФ), проводят с 2014 года. На территории Сирии они, фактически, находятся незаконно, так как действуют без разрешения властей страны.