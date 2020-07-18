Российские истребители перехватили израильскую авиацию за несколько минут до удара по Сирии

Российские истребители перехватили израильскую боевую авиацию за несколько минут до воздушного удара по Сирии, передает Аvia.pro .

Военные самолеты были подняты с авиабазы «Хмеймим» в Сирии лишь за несколько минут до удара ЦАХАЛ. Российская авиация вылетела с военного аэродрома в юго-восточном направлении в 21 час 47 минут, в то время как Израиль приступил к атаке в 21 час 48 минут. В считанные минуты российские самолеты были уже у Дамаска и смогли противодействовать атаке по сирийским территориям со стороны Израиля.

Стоит отметить, что атака по Сирии в этот раз производилась из воздушного пространства, контролируемого израильскими военными, сообщает «Sentry Syria». Предварительно, в Дамаске упала одна израильская ракета. Но по счастливой случайности жертв удалось избежать.

Произошедший инцидент в России не комментируют.

Эксперты говорят о том, что российские военные, скорее всего, знали об атаке ЦАХАЛ. Поскольку договоренности на высшем уровне предполагают информирование сторон об ударах.