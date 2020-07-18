Российские истребители перехватили израильскую авиацию за несколько минут до удара по Сирии

Сегодня, 10:34

Анна Лисова

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Российские истребители перехватили израильскую авиацию за несколько минут до удара по Сирии

Российские истребители перехватили израильскую боевую авиацию за несколько минут до воздушного удара по Сирии, передает Аvia.pro.

Военные самолеты были подняты с авиабазы «Хмеймим» в Сирии лишь за несколько минут до удара ЦАХАЛ. Российская авиация вылетела с военного аэродрома в юго-восточном направлении в 21 час 47 минут, в то время как Израиль приступил к атаке в 21 час 48 минут. В считанные минуты российские самолеты были уже у Дамаска и смогли противодействовать атаке по сирийским территориям со стороны Израиля. 

Стоит отметить, что атака по Сирии в этот раз производилась из воздушного пространства, контролируемого израильскими военными, сообщает «Sentry Syria». Предварительно, в Дамаске упала одна израильская ракета. Но по счастливой случайности жертв удалось избежать. 

Произошедший инцидент в России не комментируют.

Эксперты говорят о том, что российские военные, скорее всего, знали об атаке ЦАХАЛ. Поскольку договоренности на высшем уровне предполагают информирование сторон об ударах. 

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