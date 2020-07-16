Американцы преследовали российские броневики в Сирии

Сегодня, 14:27

Александр Зуев

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Американцы преследовали российские броневики в Сирии

Колонну из пяти российских броневиков, которая проводила патрулирование в городе Дерик, расположенного на северо-востоке Сирии, преследовали американские военные. Как стало известно, российские и американские военные направлялись в сторону плотины Сафан, проезжая мимо вертолетной площадки. Российская колонна была вынуждена остановиться, чтобы дождаться вертолетов, сопровождающих россиян по пути к базе в Камышлы.

Согласно другой информации, российские военнослужащие заблокировали колонну американцев на территории провинции Хасеке из-странных действий бойцов армии США, пишет Lenta.ru. Российский офицер заявил своему коллеге из США, что россияне находятся здесь по приглашению главы государства Башара Асада. Также россияне спросили у американцев, на каком основании они находятся в Сирии, и попросил не преследовать патрули армии РФ.

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