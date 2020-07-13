Баку пригрозил Еревану ударом по Мецаморской АЭС в случае атаки по Мингечевирскому водохранилищу

Сегодня, 17:52

Ольга Громова

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Баку пригрозил Еревану ударом по Мецаморской АЭС в случае атаки по Мингечевирскому водохранилищу

Министерство обороны Азербайджана предупредило Армению, что в случае если будет нанесен удар по Мингечевирскому водохранилищу, последует «ответка» в виде удара по Мецаморской АЭС. Об этом сообщило РИА Новости.

Указывается, что об ударе по Мингечевирскому водохранилищу в Азербайджане в СМИ и соцсетях заговорили не на официальном, а на экспертном уровне.

«Рельеф местности, на которой располагается Мингечевирское водохранилище, укрепительные работы, проведенные на этом сооружении, а также современные средства ПВО, которые есть в распоряжении наших войск, не дают возможности ударить по этому стратегическому объекту», - заявил в интервью РИА Новости руководитель пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

Он также добавил, что армянской стороне не следует забывать о военных возможностях Азербайджана.

«Новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией», - предупредил Даргяхлы.

Напомним: новая горячая точка на постсоветском пространстве появилась 12 июля текущего года, когда на армяно-азербайджанской границе из-за принадлежности Нагорного Карабаха начались боестолкновения. На текущий момент имеются сведения об 11 погибших со стороны Азербайджана, и четырех - со стороны Армении.

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