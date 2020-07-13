Баку пригрозил Еревану ударом по Мецаморской АЭС в случае атаки по Мингечевирскому водохранилищу

Министерство обороны Азербайджана предупредило Армению, что в случае если будет нанесен удар по Мингечевирскому водохранилищу, последует «ответка» в виде удара по Мецаморской АЭС. Об этом сообщило РИА Новости.
Указывается, что об ударе по Мингечевирскому водохранилищу в Азербайджане в СМИ и соцсетях заговорили не на официальном, а на экспертном уровне.
Он также добавил, что армянской стороне не следует забывать о военных возможностях Азербайджана.
Напомним: новая горячая точка на постсоветском пространстве появилась 12 июля текущего года, когда на армяно-азербайджанской границе из-за принадлежности Нагорного Карабаха начались боестолкновения. На текущий момент имеются сведения об 11 погибших со стороны Азербайджана, и четырех - со стороны Армении.
Комментировать