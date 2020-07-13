Главный соперник Лукашенко обвиняется в легализации денег из России

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Главный соперник Лукашенко обвиняется в легализации денег из России
Виктор Бабарико обвиняется в легализации «грязных» денег

Главный соперник Лукашенко Виктор Бабарико обвиняется в легализации «грязных» денег из России. Экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико белорусские власти приписывают легализацию «грязных» российских денег. Еще его считают главным соперником Лукашенко в гонке за президентское кресло. Этому посвящен сюжет «Дело Белгазпромбанка: куда текли долларовые реки?» от телеканала «Беларусь 1», который доступен и на YouTube-канале.

По словам старшего инспектора Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Артема Дунько, через вышеупомянутый банк пропускались денежные суммы, исчисляющиеся миллиардами долларов. Эти финансы выводились как в иностранные государства, так и в оффшоры. Руководил этим, якобы, непосредственно Бабарико. Как заявил Бунько, «отмыто» более 43 млн долларов и 2 млн евро, поступивших из России. Со стороны России в схеме участвовал беглый банкир, экс-руководитель «Старбанка» Агаджан Аванесов. Он переводил деньги на счета российских фирм-однодневок в Белгазпромбанке. Там они конвертировались в валюту и в качестве «оплат за товары» выводились на счета иностранных фирм, подконтрольных Аванесову. Позже часть этих денег вернулась в Россию.

Также старший инспектор упомянул, что Виктор Бабарико разработал еще и схему, где деньги выводились посредством векселей «Газпромбанка». В ней также был задействован Аванесов. Белорусские СМИ предполагают, что в настоящее время банкир скрывается на Рублевке.

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