Блогер, отрицавший существование коронавируса, умер от COVID-19

Сегодня, 14:59

Ольга Громова

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Блогер, отрицавший существование коронавируса, умер от COVID-19

Американский блогер Ричард Роуз, который отрицал существование коронавируса, умер в возрасте 36 лет. Причиной его смерти стал COVID-19, который он так упорно не признавал, передает "Экспресс газета".

Ковид-диссидент скончался в Порт-Клинтоне (штат Огайо, США) спустя три дня после того, как пришел положительный результат теста на COVID-19.

Умер он в своем собственном доме. Незадолго до смерти он написал в сообщении, которое выложил в соцсети, что просто сидя на месте начал задыхаться. Мужчина выразил недоумение по поводу того, что не понимает, где мог заразиться. Стало быть, существование ковида он все же признал.

Роуз не признавал существование коронавируса с самого начала пандемии. Он считал, что его просто нет, а также высмеивал журналистов и их новости о распространении коронавирусной инфекции по миру.

"Я устал от того, что мне приходится смотреть по телевизору политическую заказуху. Я не знаю, что такое COVID. Вчера я сдал свою кабельную коробку – пришло время блокировать негатив", – писал Роуз.

Поскольку он существования коронавируса не признавал, то и рекомендаций ВОЗ не придерживался. В людных местах он бывал без маски, руки мыл не так часто, как советуют медики, антисептиком не пользовался.

Друзья Ричарда сожалеют, что умер их друг. Но при этом им тяжело осознавать, что из-за него и подобных могли заразиться много людей.

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