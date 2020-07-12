Опубликовано видео инцидента между офицером САА и военным США

Сегодня, 11:33

Александр Зуев

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Опубликовано видео инцидента между офицером САА и военным США
Конфликт между военным США и офицером САА

В Твиттере появился видеоролик, на кадрах которого офицер правительственной армии Сирии вступил в словесную перепалку с командиром колонны американских военных. Инцидент произошел в сельской местности Талль-Тамер деревни Мансеф ат-Тахтани в провинции Аль-Хасаке. На видео можно заметить, как американские военные пытаются проехать через блокпост, принадлежащий сирийским вооруженным силам. В ходе переговоров офицер САА в грубой форме потребовал, чтобы американцы покинули этот регион. Он также отметил, что военные США в Сирии идут на обострение конфликта, на что указывают три попытки прорваться через блокпост. Сирийский офицер предупредил американцев, что если они в очередной раз попытаются продвинуться вперед, то будут уничтожены.

После этого заявления американский патруль повернул в обратную сторону и уехал. Таким образом, сирийская сторона снова напомнила, что военнослужащие США находятся на ее территории незаконно, нарушая международные правила.

Интернет-пользователи в своих комментариях высказали мысль о том, что этот ролик показывает отношение сирийцев к американцам, которые, находясь в стране незаконно, отличаются наглым поведением. Подобные инциденты на блокпостах настолько участились, что возможно, сирийцам вскоре доведется минировать подъезды к ним, пишет Новостной фронт.

Сирийские власти не раз заявляли, что пребывание в стране американского контингента нарушает суверенитет государства. Между тем спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри объявил в начале мая, что Вашингтон добивается восстановления в стране ситуации, которая была до начала конфликта в 2011 году, и ухода из нее всех вооруженных сил.

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