Китай: замена старых ядерных бомбардировщиков в РФ упирается в финансы

Сегодня, 16:43

Ольга Громова

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Китай: замена старых ядерных бомбардировщиков в РФ упирается в финансы

Китайское издание The Paper в своей публикации уделило внимание вопросу обновления ядерных сил воздушного базирования в России. Отмечается, что процесс идет медленными темпами, так как все упирается в финансы.

Уровень развития воздушных ядерных сил России не идет ни в какое сравнение с ядерными силами наземного и морского базирования, отмечает автор Тан Цзюнь.

И хотя РФ активно трудится над своим стратегическим бомбардировщиком ПАК ДА, для того, чтобы сделать самолет быстро, не хватает средств. Особенно заметно это стало после введения в отношении России санкций из-за Крыма.

Обозреватель считает, что средства воздушного базирования в стране финансируются по остаточному принципу, поскольку из трех «китов» ядерной триады они имеют наименее важное значение.

Поэтому основу стратегической ядерной авиации по-прежнему составляют бомбардировщики Ту-95, которые разрабатывались еще в 50-ых годах минувшего столетия. И сейчас, спустя столько лет, Россия активно их эксплуатирует и выжимает все, что только можно.

Тан Цзюнь усомнился в том, что ПАК ДА хоть когда-нибудь поступит в российские войска. Более вероятной ему кажется замена Ту-95 модернизированными Ту-160М2, так как российское оборонное ведомство сообщило о намерении запустить самолет в серию и ежегодно производить по 3-4 единицы, доведя количество до 50.

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  • молчали бы лучше, то на чем они летают по сравнению с нами кукурузники....
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