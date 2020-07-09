Сбежавшая в США китайский вирусолог раскрыла правду о коронавирусе

Сбежавшая в США из Гонконга вирусолог Ли-Мэн Янь дала интервью американскому Fox News, в котором раскрыла всю правду о коронавирусе, который начал свое шествие по миру из Уханя. По ее словам, о ковиде власти Поднебесной узнали намного раньше, прежде чем сообщили о нем.

Янь утверждает, что в минувшем году она входила в ограниченный круг ученых, которые первыми занялись изучением нового вируса.

Доктор Лео Пун, научный руководитель в референтной лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), расположенной в здании института вирусологии в Ухане, поручил им изучить выборку случаев заболевания, похожих на атипичную пневмонию, вызываемого возбудителем SARS.

Врач настаивает на том, что в Китае о том, что вирус передается от человека к человеку, были осведомлены еще до 31 декабря 2019 года. Но не спешили предупреждать об этом другие страны.

Исследования, которые проводили тогда ученые, по утверждению вирусолога, властями были проигнорированы. Один из руководителей лаборатории, работающей с ВОЗ, профессор Малик Пейрис, был осведомлен о распространении болезни, но ничего не делал.

Fox News после интервью связался с ВОЗ, но в организации рассказали, что Янь, Пейрис и Пун никогда не работали в лаборатории ВОЗ.

В посольстве Китая в США заявили, что о таком вирусологе, как Янь, никогда не слышали. Сама женщина говорит, что в стране активно подчищают следы, и в университете, где она работала, даже убрали из сайте страницу такой своей сотрудницы.

Напомним: о вспышке нового коронавируса Китай объявил 31 декабря минувшего года. ВОЗ признала ее пандемией 11 марта сего года.