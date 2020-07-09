В РВИО рассказали о применении химического оружия во время Первой мировой войны

За тысячелетия существования люди придумали тысячи способов как убивать друг друга. Химическое оружие – один из них.

О масштабах применения химического оружия во времена Первой мировой войны рассказал эксперт научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Константин Пахалюк, передает РИА Новости .

Историк отметил, что химическое оружие во времена Первой мировой войны масштабно только началось использоваться. Поэтому при первых случаях применения было допущено множество ошибок, стоивших жизни и тем, кто его использовал. При активизации химического оружия необходимо было учитывать влажность, температуру, скорость и направление ветра. А все эти параметры человек контролировать не может. И нередко облака химического вещества накрывали совершенно не те зоны, на которых планировалось его применять.

Первое массовое применение химического оружия против русских войск произошло в ходе битвы при Болимове в январе 1915 года.

Хотя поначалу оно было действительно эффективным, но вскоре с ним быстро научились бороться. В целом же на исход Первой мировой войны применение химического оружия не повлияло, заявляет Пахалюк.

Историк рассказал, что эффект от отравления газом на тот момент многим казался устрашающим. Газ поражает дыхательные пути и слизистые, вызывает страшные ожоги глаз и при обильном вдыхании приводит к мучительной смерти от удушья, что оказывает мощное воздействие на психику человека.

В годы Первой мировой войны было применено 40 разных типов отравляющих веществ. От применения химического оружия тогда погибли до 100 тыс. человек, а пострадали около 1,2 млн. Но эффективность химического оружия существенно снизилась к концу этой войны. По словам Пахалюка, Первая мировая была войной прежде всего артиллерии.

Но выводы все же человечество сделало. Поскольку химическое оружие показало себя нестабильным и даже непредсказуемым, было заключено множество международных соглашений об ограничении его использования.