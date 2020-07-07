Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет

Сегодня, 09:49

Ольга Громова

0

Image 16+
Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет
Изменение климата земли

Среднегодовая температура во всех уголках земного шара будет не менее чем на один градус Цельсия выше уровня второй половины XIX века. Причем, в каждый год в течение пяти ближайших лет. Помимо этого, уже через год она может повыситься на 1,5 градуса. Об этом говорится в сообщении РИА Новости, ссылающегося на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО). Последнее десятилетие было самым жарким за всю историю наблюдений, констатируют эксперты. Это, впрочем, прочувствовали на себе и жители разных уголков Земли.

Специалисты обращают внимание на то, что потепление продолжается. Поэтому сейчас своей главной задачей они видят недопущение потепления более чем на два градуса по сравнению с доиндустриальным периодом к концу нынешнего столетия. Это задача минимум, а задача максимум - не допустить превышения на 1,5 градуса.

Генсек ВМО Петтери Таалас объяснил, что снижение выбросов углекислого газа в результате пандемии коронавирусной инфекции все равно не идет ни в какое сравнение с долгосрочными скоординированными мерами, которые могут привести к нормализации климата. Из-за долгих сроков нахождения CO2 в атмосфере ученые уверены, что последствия снижения выбросов нынешнего года вряд ли обернутся снижением концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры на планете.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Болгария побила рекорд по приросту больных коронавирусом

Вчера, 11:27

США столкнулись с проблемой из-за застарелой торговой войны с Канадой

Вчера, 11:26

В мире миллионы людей отказались от мяса из-за коронавируса

Вчера, 10:24

Forbes: Киев готовит ловушку кораблям РФ в Черном море

7-07-2020, 15:03

Украина сразу после США получит патрульные катера Mark VI

7-07-2020, 11:39

Польша: Россия испытывает новое оружие, способное сбивать даже спутники

6-07-2020, 21:38

Российский «Контейнер» засек удар неизвестных самолетов по Ирану

6-07-2020, 17:51

В Южной Корее выявлен новый особо заразный штамм коронавируса

6-07-2020, 16:37

В Украине прошли наиболее масштабные военные учения за последние годы

5-07-2020, 18:35

Китаец был шокирован, увидев, как русские купаются в лютый мороз

5-07-2020, 17:05

В YouTube опубликован фильм HBO о преследовании геев в Чечне

5-07-2020, 09:46

В США снайпера Зайцева признали одним из лучших стрелков в истории

4-07-2020, 22:25

В Австралии кот провел 12 минут в работающей стиральной машине и выжил

4-07-2020, 16:49

В Китае объяснили, почему предпочли российский газ вместо канадского

4-07-2020, 08:59

Главный инфекционист США допустил более опасную мутацию коронавируса

3-07-2020, 14:18

YouTube удалил польский фильм, разоблачающий содомское лобби

2-07-2020, 15:41

В США от нового смертельного вируса погибли тысячи животных

2-07-2020, 14:06

В Монголии на границе с Алтаем и Тувой зафиксирована вспышка бубонной чумы

2-07-2020, 09:49

В Казахстане для борьбы с коронавирусом предложили тактику «трех Т»

1-07-2020, 21:30

Military Watch: Россия ударно выполняет заказы на поставку оружия

1-07-2020, 12:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров