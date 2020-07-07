Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет





Среднегодовая температура во всех уголках земного шара будет не менее чем на один градус Цельсия выше уровня второй половины XIX века. Причем, в каждый год в течение пяти ближайших лет. Помимо этого, уже через год она может повыситься на 1,5 градуса. Об этом говорится в сообщении РИА Новости, ссылающегося на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО). Последнее десятилетие было самым жарким за всю историю наблюдений, констатируют эксперты. Это, впрочем, прочувствовали на себе и жители разных уголков Земли.

Специалисты обращают внимание на то, что потепление продолжается. Поэтому сейчас своей главной задачей они видят недопущение потепления более чем на два градуса по сравнению с доиндустриальным периодом к концу нынешнего столетия. Это задача минимум, а задача максимум - не допустить превышения на 1,5 градуса.

Генсек ВМО Петтери Таалас объяснил, что снижение выбросов углекислого газа в результате пандемии коронавирусной инфекции все равно не идет ни в какое сравнение с долгосрочными скоординированными мерами, которые могут привести к нормализации климата. Из-за долгих сроков нахождения CO2 в атмосфере ученые уверены, что последствия снижения выбросов нынешнего года вряд ли обернутся снижением концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры на планете.