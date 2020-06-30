В США снайпера Зайцева признали одним из лучших стрелков в истории

Вчера, 22:25

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В США снайпера Зайцева признали одним из лучших стрелков в истории

В США легендарного снайпера времен СССР Василия Зайцева признали одним из лучших стрелков в истории.

Американское издание We Are The Mighty составило свой рейтинг лучших снайперов в мировой истории. Герой Советского Союза Зайцев вошел в почетную первую пятерку лучших.

Как отмечается, младший лейтенант Зайцев во время Сталинградской битвы истребил 225 вражеских воинов. В течении двух месяцев смог натренировать 28 новых стрелков. По мнению издания, Василию Зайцеву были присущи все необходимые снайперу качества: хладнокровие, острое зрение, выдержка, чуткий слух. Кроме того, была у него и военная хитрость. Когда наш снайпер выслеживал немецких «коллег», он часто надевал на манекен солдатскую форму и враг выдавал себя, открывая огонь по неживой мишени. А после этого следовал ответ Зайцева. Именно с его легкой руки в армии стал использоваться принцип «групповой охоты», когда 3 снайперские пары одновременно перекрывали с разных сторон одну зону боя.

Рейтинг лучших снайперов, помимо нашего героя, по версии издания We Are The Mighty, включил в себя чиф-петти-офицера ВМС США Криса Кайла, комендор-сержанта Корпуса морской пехоты США Карлоса Хэскока, лейтенанта финской армии Симо Хяюхя и снайпера из канадского спецназа.

Василий Зайцев родился в селе Еленинка Челябинской области в 1915 году. В 12 лет получил необычный подарок - свое первое ружье. С началом Великой Отечественной пять раз просил военное начальство направить его на фронт и, наконец, в 1942 году он туда попал - в 284-ю стрелковую дивизию. В 1943 году лейтенанту присвоили звание Героя Советского Союза, а в 1980 году — звание почетного гражданина города-героя Волгограда.

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