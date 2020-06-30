YouTube удалил польский фильм, разоблачающий содомское лобби

Польский документальный фильм «Их настоящие цели», который рассказывает о глобальном содомском лобби, удален администрацией видеохостинга YouTube. Об этом сообщило издание «Красная весна» со ссылкой на польское издание Najwyzczy Czas.

«Это видео было удалено из-за нарушения политики YouTube в отношении ненавистнических высказываний», — объяснил YouTube причину удаления фильма.

Издание полагает, что это еще один пример цензуры дискуссии о ЛГБТ-идеологии и запрета на критику. Павел Лисицкий, главный редактор еженедельника «Do Rzeczy», выступил одним из экспертов документального фильма. Он во время своего выступления указал, что идеология ЛГБТ должна была «привести к всеобщему признанию все возможные вырождения и сделать индивидуальное удовольствие единственной мерой ценности и этики».

Влиятельные сторонники сексуальных меньшинств настаивают на том, что защита нормальности должна быть запрещена. У идеологии ЛГБТ имеются тоталитарные черты и она исключает инакомыслие.

Более того, Лисицкий, и не только он, убежден, что в основе идеологии - ложь и инверсия реальности. И вот почему. Обществу активисты ЛГБТ представляются как жертвы. В то же время нормальные люди, которые защищают свои ценности, выглядят агрессорами, преступниками и так далее.

«К сожалению, за идеологией стоит большая политическая поддержка, которая создает чувство безнаказанности и способствует преодолению других барьеров. Их цель — это семья», — резюмировал Лисицкий.

По словам главного редактора католического журнала PCh24.pl Кристиана Кратюка, в фильме нет каких-либо утверждений, содержащих спорные или ненавистные слова. Утверждение службы о предполагаемом распространении «ненависти» - интерпретация ради цензуры.