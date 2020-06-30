В Монголии на границе с Алтаем и Тувой зафиксирована вспышка бубонной чумы

В граничащих с Алтаем и Тувой районах Монголии власти страны объявили карантин. Причина - вспышка бубонной чумы, сообщает издание CentralAsia. В Западной Монголии, которая граничит с Республиками Алтай и Тува, произошла вспышка еще одного заболевания - бубонной чумы. Национальный центр изучения зоонозных инфекций объявил о том, что в регионе на определенное время вводится карантин.

Причиной для этого послужило обнаружение заболевания у двоих человек. Недавно в больницу были госпитализированы 27-летний мужчина и девушка, возраст которой пока не установлен в силу того, что она находится в критическом состоянии. Установлено, что причиной заболевания могло стать употребление в пищу сырого мяса сурка. Эпидрасследование показало, что с женщиной прямо контактировали 60 человек, еще 400 - непрямо.

Бубонная чума — это бактериальное заболевание, которое передается блохами диких грызунов, таких, как сурки. Заболевание коварно тем, что если вовремя не начать лечение, человек может погибнуть за 24 часа.