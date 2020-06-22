Испания начала раздавать деньги своим гражданам просто так

В Испании стартовала программа минимального прожиточного дохода.

В рамках этой программы население будет получать денежную помощь просто так, передает Лента.Ру .

Денежную помощь уже получили 225 тыс. испанцев, которые внесены в категорию наиболее уязвимых слоев населения. Около 50% из первых получателей этой поддержки дети.

Когда программа будет запущена в полном объеме, помощь от государства получат около 850 тысяч домохозяйств или 2,3 миллиона человек. Под реализацию данной программы необходимо будет выделить около 3 млрд евро.

Выплачиваться минимальный прожиточный доход будет на домохозяйство. На одного человека будет выплачено 462 евро. С ростом числа членов семьи размер пособия также будет увеличиваться. Его максимальная величина составит 1015 евро в месяц.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила, что Испания заняла первое место среди европейских стран по масштабу экономического ущерба от коронавируса. За последние два месяца в стране о банкростве объявили около 100 тыс. компаний. Эксперты подсчитали, что сокращение ВВП в Испании в 2020 году может достигнуть 15%.