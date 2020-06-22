Испания начала раздавать деньги своим гражданам просто так

Сегодня, 14:39

Анна Лисова

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Испания начала раздавать деньги своим гражданам просто так

В Испании стартовала программа минимального прожиточного дохода. 

В рамках этой программы население будет получать денежную помощь просто так, передает Лента.Ру.  

Денежную помощь уже получили 225 тыс. испанцев, которые внесены в категорию наиболее уязвимых слоев населения. Около 50% из первых получателей этой поддержки дети. 

Когда программа будет запущена в полном объеме, помощь от государства получат около 850 тысяч домохозяйств или 2,3 миллиона человек. Под реализацию данной программы необходимо будет выделить около 3 млрд евро. 

Выплачиваться минимальный прожиточный доход будет на домохозяйство. На одного человека будет выплачено 462 евро. С ростом числа членов семьи размер пособия также будет увеличиваться. Его максимальная величина составит 1015 евро в месяц. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила, что Испания заняла первое место среди европейских стран по масштабу экономического ущерба от коронавируса. За последние два месяца в стране о банкростве объявили около 100 тыс. компаний. Эксперты подсчитали, что сокращение ВВП в Испании в 2020 году может достигнуть 15%.

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