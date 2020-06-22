Американский броневик в Сирии проиграл «гонку» российскому «Тайфуну»

Сегодня, 17:23

Анна Лисова

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Американский броневик в Сирии проиграл «гонку» российскому «Тайфуну»

Провокации со стороны американских военнослужащих в Сирии продолжаются. Об очередной такой провокации сообщается в Twitter-аккаунт SwankyStas. 

В этот раз военные из США попытались погоняться на своем бронеавтомобиле с российским «Тайфуном». Американцы гонку проиграли вчистую, что прекрасно запечатлено на опубликованном видео. 

Ролик, который опубликован в Сети, длится менее минуты. В ролике записано противостояние американского и российского полицейского патрулей на дорогах Сирии. Россияне легко обошли американцев. 

Стычки между военнослужащими российской и американской армий в Сирии происходят довольно часто. Американцы уже не единожды преграждали путь российским военным во время патрулирования сирийских территорий. До серьезных инцидентов ситуация не дошла, тем не менее российские военнослужащие отмечают, что американцы пытаются всячески помешать их миссии. 

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