В Сирии уничтожен турецкий броневик

Сегодня, 08:35

Александр Зуев

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В Сирии уничтожен турецкий броневик
Уничтожен турецкий броневик

Турецкая армия, находящаяся в Сирии, терпит неудачу. Сообщается, что только что прибывший в город Аль-Баб турецкий бронетранспортер был подорван самодельным взрывным устройством. Таким образом, сирийцы показали свое отношение к турецким военным на территории САР. Вскоре в сети появился снимок, на котором можно увидеть последствия подрыва турецкого бронеавтомобиля. Судя по всему, боевая машина получила серьезные повреждения, хотя на фото можно заметить, что пострадала лишь передняя часть бронеавтомобиля.

Отметим, что турецкие военные, а также их боевая техника и подконтрольные Анкаре джихадисты время от времени подвергаются атакам в этом районе страны. Это свидетельствует о том, что местные жители выступают против присутствия здесь турецких сил и джихадистов. Выходит, что заявление президента Турции Эрдогана о том, что турецкая армия размещена в Сирии по желанию местного населения жителей, не соответствует действительности, пишет avia.pro

Добавим, что сведения о пострадавших турецких военных отсутствуют, но, как сообщают сирийские источники, Анкара обычно скрывает свои потери.

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