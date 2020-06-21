Мощь Т-90С и «Корнета» сняли на видео в Алжире

Видео масштабных учений, проведенных военными Алжира, появилось в сети. Ролики привлекают внимание тем, что в маневрах было задействовано немало разной техники, сделанной в Советском Союзе и в России. Особенно впечатлили пользователей сети противотанковые комплексы «Корнет-Э» и танк Т-90СА. На фоне напряжения в регионе армией Алжира были организованы масштабные учения второго военного округа. Военнослужащие на полигоне отрабатывали не только оборонительные действия, но и атакующие. В ходе маневров применяли снаряды, запускали разные типы ракет. Для поражения наземных целей военные использовали российские противотанковые комплексы «Корнет-Э».

Хорошо показало себя танковое подразделение и непосредственно танки Т-90С, которые открывали огонь из 125-мм орудий, поднимая при этом густые пылевые облака. Для защиты от средств поражения условного противника использовались комплексы оптико-электронного подавления "Штора" с аэрозольными завесами. Атака, которая попала на видео, выглядела очень эффектно.

В учениях также были задействованы комплексы 2С1 «Гвоздика», системы ПВО «Игла-С», Шилка», а также комплекс «Град».