Египетские F-16 принялись наносить удары по турецким военным в Ливии

Журналист и военный аналитик Бабак Тагвей сообщил в Twitter-аккаунте о том, что истребители военно-воздушных сил Египта F-16C/D совершили совместный полет с самолетами-заправщиками Airbus A330-243MRTT Tankers ВВС ОАЭ. Они вторглись в воздушное пространство Ливии, передает Лента.Ру .

Авиация Египта нанесла удары по силам Правительства национального согласия в Мисрате. К атаке присоединились также силы ВВС Ливийской национальной армии, в частности, самолеты российского производства Су-24М.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что египетские военные могут вторгнуться в Ливию на законных основаниях. Он подчеркнул, что Египет получил прямые угрозы от поддерживаемых в Ливии «террористических наемников и ополченцев», поэтому любое военное вмешательство со стороны Каира отныне легитимно.

#BREAKING: Almost an hour ago, several #Egyptian Air Force's F-16C/D fighter jets left Sidi-Barrani Air Base in northwest of #Egypt & are headed toward #Misrata. We might see some fireworks tonight! It also can be a show of force to #GNA! https://t.co/SCcKSCgAq3 pic.twitter.com/j3S7OqkaLg