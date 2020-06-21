Египетские F-16 принялись наносить удары по турецким военным в Ливии

Журналист и военный аналитик Бабак Тагвей сообщил в Twitter-аккаунте о том, что истребители военно-воздушных сил Египта F-16C/D совершили совместный полет с самолетами-заправщиками Airbus A330-243MRTT Tankers ВВС ОАЭ. Они вторглись в воздушное пространство Ливии, передает Лента.Ру .

Авиация Египта нанесла удары по силам Правительства национального согласия в Мисрате. К атаке присоединились также силы ВВС Ливийской национальной армии, в частности, самолеты российского производства Су-24М.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что египетские военные могут вторгнуться в Ливию на законных основаниях. Он подчеркнул, что Египет получил прямые угрозы от поддерживаемых в Ливии «террористических наемников и ополченцев», поэтому любое военное вмешательство со стороны Каира отныне легитимно.