В России рассказали как сбивать американские F-16

Сегодня, 11:55

Анна Лисова

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В России рассказали как сбивать американские F-16

Российские военные рассказали, как можно сбивать без проблем американские истребители F-16.

Эти истребители уже не являются проблемой, поскольку переносной зенитно-ракетный комплекс «Верба» практически со 100% вероятностью собьют американские боевые самолёты, оказавшиеся в зоне поражения, передает Аvia.pro.

«Выследить и сбить практически любую «птичку» — в российскую армию поступает новейший переносной зенитно-ракетный комплекс «Верба». На днях партию ПЗРК передали в одну из частей ПВО в Бурятии», - сообщает ТАСС.

В сообщении указано, что переносной ЗРК «Верба» превосходит по многим показателям иностранные аналоги и российские комплексы «Стрела» и «Игла». Переносной ЗРК «Верба» может поражать цели на расстоянии в 6 км и на высоте в 3,5 км. 

Заинтересованность ЗРК «Верба» уже показали ряд стран. Как отмечают военные эксперты, высокий интерес к этому оружию может быть обусловлен в том числе и тем, что они были разработаны специально для уничтожения американских самолетов. 

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