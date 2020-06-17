«Российские» МиГ-29 и Су-24 за неделю разбили турецкую армию в Ливии

Появление в Ливии истребителей МиГ-29 и бомбардировщиков Су-24, которые в западных СМИ называются не иначе, как российскими боевыми самолетами, значительно улучшило положение сил Ливийской национальной армии.

Правительство национального согласия, армия поддерживающей его Турции и боевики, прибывшие с территории Сирии, начали терпеть одно поражение за другим.

Издание АвиаПро пишет , что истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24 отличились именно на территории, которая контролируется именно Турцией и протурецкими боевиками, прибывшими из САР.

Ранее истребители МиГ-29 были замечены за разгромом не менее трех крупных военных колонн. Благодаря РЭБ авиация даже не была замечена силами ПНС. То есть, как минимум в воздухе у ЛНА есть весомое преимущество.

При этом «российская» принадлежность этих самолетов продолжает оставаться условной и до сих пор официально не подтверждена, хотя США часто и выкладывают так называемые «доказательства».

После такого разгрома всего лишь в течение недели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершенно неожиданно заявил о том, что пришла пора в срочном порядке вступить в переговоры с Ливийской национальной армией о незамедлительном прекращении огня.



