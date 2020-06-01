Российский боевой лазер «Пересвет» в Сирии сбил израильский БПЛА

Российские военные опробовали секретный лазерный комплекс «Пересвет». Как пишет издание Sina Military, 27 мая на территории Сирии был сбит израильский разведывательный беспилотник. Камера дрона не зафиксировала ракет и работу зениток. По предположению израильских военных, против беспилотника было использовано российское оружие с пучковыми частицами.

Почему Израиль заподозрил именно российское оружие, не сообщается. Так или иначе, но ни одна из сторон не выступала с комментариями по этому поводу. Вообще из Сирии приходят противоречивые данные, связанные с испытаниями видов и систем вооружений.

Судя по всему, Россия продолжает тестировать в САР свои новейшие образцы вооружения. Ранее там уже прошли испытания танка Т-14 «Армата». Также известно, что Россия отправила туда и лазерный комплекс «Пересвет». Как сообщает «Sina Military», беспилотник без предупреждения был сбит над сирийской территорией. Это произошло после авиаудара, нанесенного самолетами Израиля по Голанским высотам на юго-западе страны. В ходе атаки погиб сирийский военный.

Отметим, российский боевой лазер «Пересвет» не имеет аналогов, пишет lenta.ru . О нем впервые сообщил Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2018 году. Некоторые технические характеристики системы до сих пор держатся в секрете.