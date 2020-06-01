Сброс бетонобойной штурмовой бомбы попал на видео

Сегодня, 10:33

Александр Зуев

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Сброс бетонобойной штурмовой бомбы попал на видео
Применение штурмовых бетонобойных бомб БетАБ-500

В Сети появилось видео, на кадрах которого показано применения штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500. Она была сброшена истребителем-бомбардировщиком Су-34.

В ролике, опубликованном в Twitter и телеграм-канале Fighterbomber, можно увидеть принцип действия боеприпаса: сначала бомба медленно приземляется с парашютом, а затем у нее включается двигатель, она несется к земле и пробивает укрытие. Через 20 секунд бомба взрывается внутри бетонного блока.

Отметим, что БетАБ-500 ШП, предназначенная для уничтожения бункеров, командных пунктов, складов, узлов связи, является модернизированной версией бетонобойной бомбы свободного падения БетАБ-500. Она снабжена реактивным двигателем с 2,2 кг твердого топлива и тормозным парашютом, что позволяет сбрасывать ее с малых высот (до 170 метров) и точно поражать цели, пишет Утро.ru.

Бетонобойную бомбу, которая способна пробивать железобетонные укрытия толщиной до 550 миллиметров, применяли с целью уничтожения горных укрытий в Афганской войне, а также во время военных действий в Сирии.

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