Сброс бетонобойной штурмовой бомбы попал на видео

В Сети появилось видео, на кадрах которого показано применения штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500. Она была сброшена истребителем-бомбардировщиком Су-34.

В ролике, опубликованном в Twitter и телеграм-канале Fighterbomber, можно увидеть принцип действия боеприпаса: сначала бомба медленно приземляется с парашютом, а затем у нее включается двигатель, она несется к земле и пробивает укрытие. Через 20 секунд бомба взрывается внутри бетонного блока.

Кадры учений/исптыний: применение бомбардировщиком Су-34 бетонобойной бомбы БетАБ-250. pic.twitter.com/0wCFofqDGc — SwankyStas (@StasSwanky) June 2, 2020

Отметим, что БетАБ-500 ШП, предназначенная для уничтожения бункеров, командных пунктов, складов, узлов связи, является модернизированной версией бетонобойной бомбы свободного падения БетАБ-500. Она снабжена реактивным двигателем с 2,2 кг твердого топлива и тормозным парашютом, что позволяет сбрасывать ее с малых высот (до 170 метров) и точно поражать цели, пишет Утро.ru .

Бетонобойную бомбу, которая способна пробивать железобетонные укрытия толщиной до 550 миллиметров, применяли с целью уничтожения горных укрытий в Афганской войне, а также во время военных действий в Сирии.