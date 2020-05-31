Неопознанного хищника с двумя рядами зубов убили в Румынии

Сегодня, 21:33

Staalker

0

Image 16+
Неопознанного хищника с двумя рядами зубов убили в Румынии

Как сообщает издание "Daily Star", в румынском селе Оанча, находящемся в жудеце Галац, произошло событие из ряда вон выходящее. 

Некоторое время назад возле населенного пункта появился хищник, нападавший на овец и прочую домашнюю живность, не исключая собак. Местные пастухи стремились его подкараулить, и им это удалось сделать, когда обнаглевшее животное напало на человека.

Тварь была успешно подстрелена, подвешена на дерево и сожжена. К столь радикальному поступку людей подтолкнула необычная внешность убитого животного. По словам очевидца, издали оно было похоже на собаку, однако при полностью отсутствующей шерсти на голове оно обладало гривой. Самым страшным оказался двойной ряд зубов в пасти убитой твари.

Мнения специалистов относительно странной добычи разошлись. Биолог Мадалин Сербан полагает, что на домашний скот охотилась крупная одичавшая собака, больная какой-то кожной болезнью. А вот глава ассоциации охотников и рыболовов жудеца Галац Адриан Александру полагает, что убитое животное было гиеной, сбежавшей из зоопарка. Он пришел к выводу, что странное животное сначала обитало в Молдове, но затем переплыло Прут и поселилось неподалеку от местной овчарни.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Неопознанного хищника с двумя рядами зубов убили в Румынии

Сегодня, 21:33

США не торопятся назвать причины падения F-35 во Флориде

Сегодня, 13:58

Блогер в TikTok показал мгновенный способ почистить яйцо и обрел популярность

Сегодня, 09:46

Китай сообщил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90

Вчера, 15:09

Турция обманула Россию и атаковала сирийских военных

Вчера, 12:32

СМИ: египетский фрегат уничтожил турецкий военный корабль, нарушивший границы страны

Вчера, 08:27

Толпа сирийцев остановила патруль и обратилась за помощью к российским военным

31-05-2020, 22:02

В Украине заявили о горящем в Черном море российском ракетном корабле

31-05-2020, 12:39

Антироссийские фейки Госдепа США о деньгах и Пентагона о МиГ-29 связаны - эксперт

30-05-2020, 19:59

Турция в Черном море решила действовать против России

30-05-2020, 18:36

30 мая Crew Dragon полетит к МКС: прямая трансляция

30-05-2020, 10:27

В Индии опасаются военной активности Китая на спорных территориях

29-05-2020, 13:37

В США родился ребенок с двумя ртами

29-05-2020, 09:45

The Drive: США не понимают, как МиГ-29 долетели из Сирии в Ливию

28-05-2020, 19:34

Минздрав Беларуси не желает отчитываться о коронавирусе

28-05-2020, 18:17

F-35 ВМС США чуть не утонул в море сразу после старта с авианосца

27-05-2020, 22:12

Китайцы начали скупать дорогое жилье по всему миру

27-05-2020, 13:20

Постпред России в ЕС заявил о невозможности поездок в Европу

26-05-2020, 23:41

Российский бизнесмен купил за 15,5 млн фунтов дом рядом с дворцом королевы

26-05-2020, 18:19

Испании осенью предрекают новую волну коронавируса

26-05-2020, 17:28

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров