США не торопятся назвать причины падения F-35 во Флориде

Сегодня, 13:58

Ольга Громова

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США не торопятся назвать причины падения F-35 во Флориде
Крушение F-35 во Флориде близ авиабазы «Эглин»

15 мая во Флориде близ авиабазы «Эглин» разбился новейший F-35. Тогда ВВС США пообещали провести расследование и к концу месяца назвать причину крушения истребителя пятого поколения, который позиционируется как лучший из лучших. Однако уже июнь на календаре, а военное ведомство не спешит знакомить общественность даже с промежуточными результатами исследования.

Ранее СМИ, ссылаясь на слова пилота, сообщали, что борт отказался ему подчиняться и стал неуправляемым, в результате он был вынужден катапультироваться. Версий, которые есть в обиходе у журналистов, несколько. Однако какая из них правдивая сказать сложно в силу, опять-таки, засекреченности. Ошибка пилота пока что остается ключевой. Он якобы не смог совладать с F-35. Однако в случае, если ВВС США это признают, они автоматически поставят под сомнение компетентность и профессиональные навыки всех своих летчиков.

Вторая причина - техническая неисправность самолета. Имеются в виду отдельные узлы, вышедшие из печати на 3D-принтере. Это пришлось сделать по причине задержки поставок оригинальных запчастей из-за коронавируса. Однако тут воспротивилась компания, которая печатала детали.

Есть и конспирологическая версия с русским следом. Так, одно время обсуждалась версия, согласно которой авария F-35 связана с работой российской РЛС, расположенной на кубинской базе в Лурдесе. Эта станция якобы включила режим электронного подавления и «обезвредила» американский истребитель пятого поколения, передает «Военное обозрение».

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