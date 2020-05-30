Блогер в TikTok показал мгновенный способ почистить яйцо и обрел популярность

Сегодня, 09:46

Анна Лисова

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Блогер в TikTok показал мгновенный способ почистить яйцо и обрел популярность
Очищение яйца от скорлупы

Необычный способ очистить вареное яйцо от скорлупы показал в TikTok пользователь Зак Крин (Zach Crean). На видео, которое он записал, показано, как очистить яйцо в считанные секунды. Видео набрало почти миллион просмотров и сделало Крина популярным хотя и не за считанные дни. Ролик блогер опубликовал еще в апреле, но вирусным оно стало позже, а после того, как о нем рассказали крупные телеканалы, количество просмотров увеличилось в разы.

Чтобы очистить быстро вареное яйцо, учит блогер, необходимо сделать небольшую дырку в его скорлупе с острого конца. А вот с противположной стороны следует сделать дырку чуть больше. После этого следует с силой дунуть с острой стороны, и яйцо выскочит из скорлупы через дырку с тупой стороны. Блогер подчеркнул, что такой способ чистки яиц подходит только в том случае, если человек будет чистить яйцо для себя. А вот подавать другим людям очищенные в такой способ яйца не стоит, поскольку при выдувании на продукт могут попасть микробы.

?Стоит отметить, что такой способ чистки яиц известен уже давно. В ютуб опубликовано множество видео, на которых пользователи выдувают яйца из скорлупы.
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