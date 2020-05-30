Китай сообщил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90

Индия стянула к границе с КНР десятки тяжелых танков российского производства Т-90. В случае развертывания военного конфликта они будут разгромлены за несколько минут. Об этом объявило издание Sohu, не уточнив, как именно Китай будет расправляться с боевыми машинами, которые выдерживают даже попадание ракеты.

Индийские СМИ сообщают, что несколько дней назад Индия начала отправлять в Ладакху не только военнослужащих, но и военную технику. В частности, говорится о танках Т-90. Точного количества журналисты не приводят, но речь идет не менее чем о десяти боевых машинах.

Sohu, изучив публикации, обращает также внимание на то, что с первых чисел мая Индия установила средства ПВО вокруг района долины Галлеван и принялась возводить там оборонительные сооружения. Помимо этого, страной были развернуты войска, которые длительное время готовились к операции на плато в регионе.

«Очевидно, что Индия намерена идти до конца. Их ждет разгром», - безапелляционно объявляет Sohu.

При этом такая самоуверенность Китая вызывает недоумение. Недавно в Сети появилось видео, сделанное в Сирии, где видно, что Т-90 даже попадания ракеты в танк не боится.

На границе Китая и Индии наблюдается напряженная ситуация в течение нескольких недель кряду из-за спорной территории, но открытых столкновений пока удается избегать.

Однако даже небольшая провокация может завершиться полномасштабным военным конфликтом, пишет Avia.pro.