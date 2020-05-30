Китай сообщил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90

Сегодня, 15:09

Ольга Громова

0

Image 16+
Китай сообщил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90

Индия стянула к границе с КНР десятки тяжелых танков российского производства Т-90. В случае развертывания военного конфликта они будут разгромлены за несколько минут. Об этом объявило издание Sohu, не уточнив, как именно Китай будет расправляться с боевыми машинами, которые выдерживают даже попадание ракеты.

Индийские СМИ сообщают, что несколько дней назад Индия начала отправлять в Ладакху не только военнослужащих, но и военную технику. В частности, говорится о танках Т-90. Точного количества журналисты не приводят, но речь идет не менее чем о десяти боевых машинах.

Sohu, изучив публикации, обращает также внимание на то, что с первых чисел мая Индия установила средства ПВО вокруг района долины Галлеван и принялась возводить там оборонительные сооружения. Помимо этого, страной были развернуты войска, которые длительное время готовились к операции на плато в регионе.

«Очевидно, что Индия намерена идти до конца. Их ждет разгром», - безапелляционно объявляет Sohu.

При этом такая самоуверенность Китая вызывает недоумение. Недавно в Сети появилось видео, сделанное в Сирии, где видно, что Т-90 даже попадания ракеты в танк не боится.

На границе Китая и Индии наблюдается напряженная ситуация в течение нескольких недель кряду из-за спорной территории, но открытых столкновений пока удается избегать.

Однако даже небольшая провокация может завершиться полномасштабным военным конфликтом, пишет Avia.pro.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Антироссийские фейки Госдепа США о деньгах и Пентагона о МиГ-29 связаны - эксперт

30-05-2020, 19:59

Турция в Черном море решила действовать против России

30-05-2020, 18:36

30 мая Crew Dragon полетит к МКС: прямая трансляция

30-05-2020, 10:27

В Индии опасаются военной активности Китая на спорных территориях

29-05-2020, 13:37

В США родился ребенок с двумя ртами

29-05-2020, 09:45

The Drive: США не понимают, как МиГ-29 долетели из Сирии в Ливию

28-05-2020, 19:34

Минздрав Беларуси не желает отчитываться о коронавирусе

28-05-2020, 18:17

F-35 ВМС США чуть не утонул в море сразу после старта с авианосца

27-05-2020, 22:12

Китайцы начали скупать дорогое жилье по всему миру

27-05-2020, 13:20

Постпред России в ЕС заявил о невозможности поездок в Европу

26-05-2020, 23:41

Российский бизнесмен купил за 15,5 млн фунтов дом рядом с дворцом королевы

26-05-2020, 18:19

Испании осенью предрекают новую волну коронавируса

26-05-2020, 17:28

Туристы хотят закрыться на островах после коронавируса

26-05-2020, 15:15

Иностранцы скупают недвижимость в пострадавшей от COVID-19 Италии

26-05-2020, 11:56

В Китае ученые испытали на пациентах вакцину от коронавируса

26-05-2020, 10:48

Около 1,6 тысячи наемников ЧВК Вагнера покинули запад Ливии

25-05-2020, 17:13

В США неопытным рыбакам удалось выловить гигантскую щуку

25-05-2020, 10:45

The Sun показала будущее пляжей после пандемии коронавируса

25-05-2020, 09:33

Китайские военные обезоружили и задержали пограничников Индии

24-05-2020, 15:45

Террористы в Сирии бросили вызов России

24-05-2020, 11:21

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров