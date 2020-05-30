Турция обманула Россию и атаковала сирийских военных

В Сирии турецкие военные обманули РФ, проигнорировав заключенные ранее соглашения о создании зоны деэскалации, и начали военное вторжение, сообщает Аvia.pro .

В сирийских провинциях Идлиб и Алеппо турецкие военные атаковали позиции сирийской армии, применяя средства тяжелой артиллерии. Ранее сообщалось, что Турция перебросила в Сирию тяжелую артиллерию. Это вооружение, если верить источникам, и использовалось для атаки по позициям военнослужащих САА.

Точной информации о погибших или пострадавших военнослужащих еще нет. Протурецкие источники сообщают о 10 погибших военнослужащих САА. При этом ливанское информационное агентство «Al-Masdar News» сообщает об отсутствии как погибших, так и пострадавших в ходе этой атаки. В сообщении указано, что атака была осуществлена в западном Алеппо. Был нанесен материальный ущерб, но при этом жертв и пострадавших среди военных САА нет, передает «Al-Masdar News». Также сообщается, что это была непродолжительная атака, которую осуществили с районов близи турецкой границы.

Информацию о нападении Турции на позиции сирийских военных Москва пока не комментирует. Но, как уже не раз говорили в Москве, если Турция продолжит игнорировать достигнутые ранее соглашения, то все текущие соглашения между Анкарой и Москвой могут оказаться разорваны.