СМИ: египетский фрегат уничтожил турецкий военный корабль, нарушивший границы страны

Сегодня, 08:27

Ольга Громова

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СМИ: египетский фрегат уничтожил турецкий военный корабль, нарушивший границы страны

Египет нанес ракетный удар по турецкому военному кораблю, нарушившему территориальные воды страны, в результате чего тот был уничтожен. Сразу несколько источников сообщают об этом, передает Аvia.pro.

СМИ уточняют, что удар был нанесен египетским фрегатом. Некоторые источники уверяют, что ракетами был атакован турецкий военный корабль «Мурад Бей». По их сведениям, он направлялся в Ливию, груженный оружием и боеприпасами, которые должен был передать силам Правительства национального согласия. Именно ПНС, как известно, Турция поддерживает в ходе гражданской войны на территории этой страны.

Турецкий военный корабль якобы по ошибке отклонился от заданного курса и ошибочно вторгся в территориальные воды Египта.

Подчеркнем, что пока эта информация выглядит больше как фейковая, поскольку официальная Анкара уничтожение своего боевого корабля не комментирует. На откровенный фейк указывают и некоторые СМИ.

«Египетский военный обозреватель Мохаммад аль-Кинани сообщил, что распространяющиеся в социальных сетях сведения о потоплении турецкого фрегата под названием «Мурад Бей» у ливийского побережья не соответствует действительности», - сообщает «Al-Masdar news».

Более того, заявил он, что у Турции-то и корабля, который ходит под именем «Мурад Бей», нет.

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