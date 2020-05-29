В Украине заявили о горящем в Черном море российском ракетном корабле

Сегодня, 12:39

Ольга Громова

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В Украине заявили о горящем в Черном море российском ракетном корабле

В Минобороны Украины в минувшую субботу, 30 мая, заявили о горящем в акватории Черного моря корабле Р-60 Черноморского флота ВМФ России. Об этом сообщает издание Avia.pro.

На палубе российского военного катера патрульным судном Украины было замечено сильное задымление. Военные тут же якобы решили, что на ракетном корабле Р-60 начался пожар. Хотя на самом деле знали причину появления дыма, но решили использовать повод для насмешек.

Командир украинского судна по радио связался с командиром, указал на задымление и предложил помощь. Однако ему сообщили, что на корабле все штатно и помощь не нужна.

Дело в том, что сильный дым на российском МРК Р-60 появляется при работе силовой установки. Об этом капитан прекрасно знал, но решил подначить россиян.

А студия «Бриз» Минобороны Украины эту тему развила и в продолжение на своем ролике сравнила этот ракетный корабль с авианосцем «Адмиралом Кузнецовым», который также из-за особенностей своих силовых установок многими высмеивался.

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  • автор, вы на русском пишите - пишите по русски, как положено: НА Украине!!!!!!!!!!!!!!!
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